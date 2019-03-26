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      Як люди тікаюать з "ЛНР" на територію України: дивіться відео

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      КПВВ "Станиця Луганська"
      КПВВ "Станиця Луганська"

      Це відео водночас жахає і викликає жаль. Дивіться, як на пункті пропуску в Станиці Луганській, що на Луганщині, люди біжать на мирні території.

      КПВВ "Станиця Луганська". 6 ранку. Натовп людей біжить до пункту пропуску, щоб якомога швидше потрапити з окупованої території на вільну. Попереду – чоловіки з "кравчучками", які поспішають набрати українських товарів та встигнути повернутися до "народної рєспублікі". І цей жах відбувається у 2019 році…

      Цю картину, кажуть очевидці, можна побачити на КПВВ чи не щодня. Ось такий він, справжній "русский мір", щоб там не показували у своїх пропагандистських сюжетах росіяни.

      Тим часом українські воїни просто зараз на передовій роблять усе, аби нас не спіткала доля окупованого Донбасу. Допомогти їм наблизити перемогу над ворогом можна тут.

      Читайте також: "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я

      blog_ava
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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости Луганска Война Публикации
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