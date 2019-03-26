Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео

Це відео водночас жахає і викликає жаль. Дивіться, як на пункті пропуску в Станиці Луганській, що на Луганщині, люди біжать на мирні території.

КПВВ "Станиця Луганська". 6 ранку. Натовп людей біжить до пункту пропуску, щоб якомога швидше потрапити з окупованої території на вільну. Попереду – чоловіки з "кравчучками", які поспішають набрати українських товарів та встигнути повернутися до "народної рєспублікі". І цей жах відбувається у 2019 році…

Цю картину, кажуть очевидці, можна побачити на КПВВ чи не щодня. Ось такий він, справжній "русский мір", щоб там не показували у своїх пропагандистських сюжетах росіяни.

Тим часом українські воїни просто зараз на передовій роблять усе, аби нас не спіткала доля окупованого Донбасу. Допомогти їм наблизити перемогу над ворогом можна тут.

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