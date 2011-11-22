Янукович: Газовые переговоры с Россией все еще ​​не завершены

Президент Виктор Янукович заявляет, что незавершенность газовых переговоров с Москвой продолжает негативно влиять на украинскую экономику.

"Самый трудный вопрос у нас все еще остается - это вопрос цены на газ", - сказал Янукович на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Президент отметил, что Украина проводит соответствующую работу с российскими партнерами и есть, по его словам, "движение навстречу друг другу".

"Но процесс еще не завершен и это для нас является существенной проблемой, связанной с экономикой, и с социальной сферой", - подчеркнул Янукович.

По словам Президента, цена на газ влияет на тарифообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также не позволяет химическим и металлургическим предприятиям конкурировать на мировом рынке.

"Поэтому на мировых рынках нам, конечно, очень трудно. Но это все объективные трудности, с которыми мы привыкли сталкиваться", - сказал Янукович.