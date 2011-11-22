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      Янукович: Газовые переговоры с Россией все еще ​​не завершены

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      Виктор Янукович
      Виктор Янукович

      Президент Виктор Янукович заявляет, что незавершенность газовых переговоров с Москвой продолжает негативно влиять на украинскую экономику.

      "Самый трудный вопрос у нас все еще остается - это вопрос цены на газ", - сказал Янукович на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

      Президент отметил, что Украина проводит соответствующую работу с российскими партнерами и есть, по его словам, "движение навстречу друг другу".

      "Но процесс еще не завершен и это для нас является существенной проблемой, связанной с экономикой, и с социальной сферой", - подчеркнул Янукович.

      По словам Президента, цена на газ влияет на тарифообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также не позволяет химическим и металлургическим предприятиям конкурировать на мировом рынке.

      "Поэтому на мировых рынках нам, конечно, очень трудно. Но это все объективные трудности, с которыми мы привыкли сталкиваться", - сказал Янукович.

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      Теги: Украина – Россия Виктор Янукович Газовый конфликт
      Источник: Интерфакс-Украина
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      Новости за 22 ноября 2011
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