Как сообщают профильные Z-каналы, к 40-летнему автору блога Romanov Лайт после задержания не допускают адвокатов.

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Каковы подробности?

Канал "Сводки ополчения Новороссии" отметил, что из-за грифа секретности в делах о государственной измене подозреваемый сможет рассчитывать на какую-либо защиту лишь через несколько месяцев после взятия под стражу.

Романов показывал эвакуацию из Олешек / Romanov Лайт/Telegram

Канал Alex Parker Returns в начале ноября сообщил об аресте пропагандиста.

По данным ресурса, блогера обвиняют в шпионаже в пользу Украины и проведении дезинформационных мероприятий под руководством украинских спецслужб.

Зачистка среди лояльных милитари-блогеров

По оценке источника, арест Романова стал началом волны давления на авторов, допускающих критику действий российских властей. Авторы канала утверждают, что в настоящее время готовится еще несколько показательных процессов над представителями Z-сообщества.

В качестве примера Alex Parker Returns приводит гибель рэпера Миши Маваши и приговор Татьяне Монтян.

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Украинская адвокатка, поддерживавшая захват Крыма и оккупационные формирования на Донбассе, после переезда в Россию получила полтора года колонии-поселения за высказывания в онлайн-трансляции.

Скандальный пост об эвакуации из Олешок

Романов полностью прекратил вести свой канал 31 октября. За сутки до исчезновения он написал, что в Украину отправятся 17 автобусов с эвакуированными жителями Олешек, тогда как в Россию согласились поехать лишь четыре.

Данные впоследствии удалили из публикации, однако они сохранились в архивных копиях. " "По телевизору, скорее всего, покажут больше наших автобусов", но у них будут наглухо зашторены окна", – отмечалось в удаленном сообщении.

Сам Романов при этом враждебно относился к жителям оккупированного города. Он открыто называл их пособниками и призывал заставить людей добираться до подконтрольной Украине территории вплавь через Днепр зимой.

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Предыдущие конфликты с военным руководством

Ранее автор Romanov Лайт неоднократно публиковал критику действий российских сил на фронте. В 2024 году он выражал недовольство работой подразделений оккупантов, включая чеченский отряд "Ахмат".

В мае 2025 года блогер обнародовал видеозапись с Крымского моста сразу после сообщений об ударе по переправе. В начале текущего года он также распространил информацию о масштабных сбоях в работе терминалов Starlink на линии соприкосновения.