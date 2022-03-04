Вражескую колонну заметили в нескольких километрах от города Псков. В сети видео было обнародовано 4 марта.
Смотрите также В Украине действует 8 российских армий, а всю "Великую Россию" сейчас защищает лишь 2
Z-ки уже закончились ушедшие машины без обозначений. В нескольких километрах от Пскова замечена большая колонна российской военной техники,
– говорится в сообщении.
Колонна машин возле Пскова: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!