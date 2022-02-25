Денисова отметила, что из-за агрессии России дети в Украине воочию увидели, что такое обстрелы, разрушения и смерть.

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Украинская омбудсмен заявила, что сейчас сотни семей с малышами сидят в метрополитене и бомбоубежищах.

Я и моя семья, мои дети и внуки решили оставаться в Киеве. За 30 часов войны малыши уже выучили, что под тревожные сирены следует бежать в подвал, все свои вещи держать в рюкзаке рядом с собой, не плакать. С улиц населенных пунктов наших городов исчезли дети, не слышно их смеха,

– рассказала Денисова.

Она констатировала, что за эти сутки погибли трое детей. Они уже никогда не вырастут.

"Убийство детей это самое страшное преступление, оправдание которому не будет ни на этом, ни на том свете! Я мать, бабушка, украинка, я остаюсь в Киеве", – подытожила украинская омбудсменка.

Людмила Денисова призвала украинцев объединяться, сохранять спокойствие и выполнять свои обязанности.

Как наши бойцы дают отпор врагу

Возле Старобельска на Луганщины артиллерия ВСУ разбила колонну оккупанта.

Под Конотопом, на Сумщине, почти всю ночь продолжались ожесточенные бои. Российские захватчики фактически оцепили город, однако понесли серьезные потери.

Колонну российской бронетехники утром 25 февраля сожгли под Гостомелем Киевской области. Там вторые сутки идут тяжелые бои.

Ахтырка в Сумской области полностью перешла под контроль наших защитников.

Также наши бойцы отразили прорыв под Черниговом и захватили вражеские трофеи.