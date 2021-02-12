С 2012 по 2020 год Группа Метинвест реализовала в Мариуполе более 40 экологических проектов.

Всего в эко-модернизацию двух меткомбинатов группы было инвестировано более 15 млрд гривен.

Такую информацию обнародовали представители Группы Метинвест в ходе заседания постоянной комиссии Мариупольского городского совета по вопросам экологии и охраны окружающей среды.

Одним из масштабных проектов – выведение из эксплуатации тех объектов меткомбинатов, которые генерировали наибольшие объемы загрязнений. Оба комбината полностью отказались от устаревшего "грязного" мартеновского производства, который сопровождался ранее выбросами диоксида азота яркого оранжево-бурого цвета.

Крупнейший в истории Украины экологический проект позволил на 90% снизить выбросы пыли и на 46% – выбросы серы, теперь они соответствуют европейским стандартам.

Реализация этого проекта растянулась на 7 лет. За это время в него было инвестировано более 160 млн долларов.

Метинвест выполняет взятые на себя обязательства перед обществом Мариуполя. На меткомбинате в рамках "Программы охраны и оздоровления окружающей природной среды Мариуполя на 2012 – 2020" выполнено 15 эко-проектов. Два из них – реконструкция газоочисток третьего конвертера и реконструкция хозяйственно-бытовой канализации в северной части предприятия – реализованы ранее запланированных сроков,

– пояснил начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Владимир Колодочка.

На МК "Азовсталь" в рамках городской программы оздоровления окружающей среды при реконструкции доменной печи №3 выполнено строительство систем аспирации литейного двора, подбункерных помещений и загрузочного устройства агрегата. Кроме того, за счет перевода на замкнутые оборотные циклы систем охлаждения третьей и четвертой доменных печей, с использованием химчистки воды, снижен забор свежей морской воды и нагрузки на шламонакопитель. Во время капитального ремонта доменной печи №4 выполнена реконструкция системы аспирации литейного двора с заменой электрофильтра на рукавный.

"Группа Метинвест пошагово и планомерно идет к чистой металлургии в Мариуполе. Компания выполняет взятые на себя обязательства – природоохранные мероприятия. Также согласно утвержденным графикам проводится мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы", – заверила начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Лилия Будревич.