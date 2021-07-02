Существование теневого рынка в Украине во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде прокомментировал глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко.

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В Украине был теневой рынок земли

В Украине существовал теневой рынок земли, где юридические лица свободно покупали, продавали земли в объеме тысячи гектаров. Юридические лица аккумулировали тысячи гектаров,

– заявил Лещенко.

По его словам, все такие операции внимательно отслеживали через государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр. Незаконные действия продолжались вплоть до запуска рынка земли.

"В последний день запуска рынка земли проходили еще десятки сделок между юрлицами, которые проводили сделки купли-продажи", – добавил министр. Это свидетельствует о том, что в Украине фактически существовал рынок, который был абсолютно нерегулируемый.

В Украине заработал рынок земли: что известно

Закон О рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой еще в 2020 году, вступил в силу с 1 июля 2021 года.

С этого дня украинцы смогут покупать и продавать землю.



Что нужно знать об открытии рынка земли / инфографика 24 канала