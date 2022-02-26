В частности, речь идет о диверсантах, которые делали метки для ракет противника.

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В Киеве сегодня были убиты около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку,

– сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Ниже советник также сообщал о том, какие метки надо уничтожать, если увидели на улицах своего города.



Метки, которые оставляют диверсанты для врага / Фото Виктор Андрусив

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупационные отряды ВС России проникли в столицу. В территориальной обороне отмечали, что при появлении российской техники на улицах городов нужно блокировать передвижение сами по себе.

Кстати, одним из диверсантов оказался священник Михаил Павлушенко, служащий Московскому патриархату.

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