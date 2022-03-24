Следовательно, процесс охоты продолжается. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
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Сегодня, 24 марта, в Николаевской области зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования,
– говорится в сообщении.
Боевые потери России
Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери российских оккупантов за время полномасштабной войны против Украины, по состоянию на 24 марта:
- личного состава – около 15 800;
- танков – 530 единиц;
- боевых бронированных машин – 1597 единиц;
- артиллерийских систем – 280 единиц;
- РСЗО – 82 единицы;
- средства ПВО – 47 единиц;
- самолетов – 108 единиц;
- вертолетов – 124 единицы;
- автомобильной техники – 1033 единицы;
- корабли/катера – 4 единицы;
- цистерн из ГСМ – 72 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 единиц;
- специальная техника – 16 единиц.
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