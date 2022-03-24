Следовательно, процесс охоты продолжается. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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Сегодня, 24 марта, в Николаевской области зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования,

– говорится в сообщении.

Боевые потери России

Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери российских оккупантов за время полномасштабной войны против Украины, по состоянию на 24 марта:

личного состава – около 15 800;

танков – 530 единиц;

боевых бронированных машин – 1597 единиц;

артиллерийских систем – 280 единиц;

РСЗО – 82 единицы;

средства ПВО – 47 единиц;

самолетов – 108 единиц;

вертолетов – 124 единицы;

автомобильной техники – 1033 единицы;

корабли/катера – 4 единицы;

цистерн из ГСМ – 72 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 единиц;

специальная техника – 16 единиц.

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