Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. 9 марта из Сум выехали около 10 тысяч частных легковых автомобилей (около 40 тысяч человек) и 85 автобусов (около 4 тысяч человек).

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"Мы совместно с Офисом Президента организовали эту эвакуацию. Автобусы для эвакуации для Сум предоставило руководство Полтавской области", – сказал он.

По его словам, желаемое количество людей для эвакуации им предоставил Сумской городской совет. Однако удалось вывезти даже больше людей, чем было указано в списках.

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