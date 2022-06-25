Об этом 24 каналу рассказала социолог и директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова. По ее словам, чем быстрее Украина победит – тем больше граждан вернется домой.

Важно Почему именно август: в разведке объяснили прогноз Буданова о переломном моменте в войне

За границей могут остаться 500 – 600 тысяч украинцев

Госпожа Либанова отмечает – если война завершится примерно до конца года, то около 500 – 600 тысяч украинцев, выехавших после полномасштабного вторжения, останутся жить за границей.

Это достаточно большая цифра. Впрочем, если война будет продолжаться дольше, то количество таких людей будет только расти.

Если горячая фаза войны продлится долго и распространится на другие территории Украины, то количество таких людей возрастет. Также к уже уехавшим прибавятся еще новые люди, – отметила Элла Либанова.

Она отмечает, что сейчас за границей преимущественно находятся женщины с детьми. Если война будет продолжаться долго, то они будут все крепче "оседать" за границей: дети пойдут в садик и школы, мамы будут искать постоянную работу. Тем более украинки конкурентоспособны на рынке труда в ЕС.

Либанова считает, что в ближайшие годы у Украины не будет положительной демографической ситуации. Однако не все так плохо. Она вспомнила об интересном явлении в начале войны: тогда в первые недели из-за границы в Украину вернулось около 200 тысяч человек, 80% из которых – мужчины, готовые защищать родную землю.

По ее словам, это свидетельствует о мощном ощущении "украинскости", которое не исчезает у людей после эмиграции. Именно поэтому людям из Украины очень важно регулярно общаться и поддерживать связь с родными или близкими, которые уехали в другие государства. Это будет способствовать тому, чтобы люди не забывали свои корни. А может и помочь, чтобы они вернулись в Украину.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения, по данным ООН, из Украины выехало 7,704 миллиона человек. Более 2,5 миллионов уже вернулись домой. Такие данные по состоянию на 16 июня.