Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 11 марта. По данным президента, удалось вывезти около 40 тысяч человек, передает 24 канал.

Подробно Зеленский записал новое обращение к украинцам

Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день удалось вывезти около 40 тысяч наших людей. Дать им наконец-то безопасность в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Львове,

– рассказал Зеленский.

Кроме этого, в эти регионы доставлены и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия и медикаментов. "Мы делаем все, чтобы спасти наших людей в городах, которые враг хочет просто уничтожить", – добавил президент.

Обращение Зеленского 11 марта: смотреть видео