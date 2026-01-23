За Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога
- Высший антикоррупционный суд сообщил, что за Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога.
- Залог частично внесли люди, которые связаны со спонсором партии "Батькивщина".
В суд внесли всю сумму залога за Юлию Тимошенко, которую подозревают во взяточничестве. Пока не сообщается, кто передал средства.
Об этом пишет Transparency International Ukraine.
Смотрите также "У нас есть семьи, дайте им жить": Тимошенко говорит, что изъятые у нее доллары были "для жизни"
Что известно о внесении залога за Юлию Тимошенко?
Высший антикоррупционный суд сообщил представителям движения, что всю сумму залога, которую должны были уплатить за Юлию Тимошенко уже внесли. Суд ранее избрал для лидера "Батькивщины" меру пресечения в виде залога в размере примерно 33 миллионов 280 тысяч гривен.
Деньги Тимошенко должна была внести в течение 5 дней. В противном случае для нее суд должен был бы избрать более строгую меру пресечения. Еще с 20 января начали вносить залог.
Журналисты "Украинской Правды" узнали, кто дал часть денег. Так 5 миллионов выделил некий Сергей Рабчук, а 8,65 миллиона гривен дала Оксана Фетисова. Они знакомы со спонсором партии "Батькивщина" и нардепом Константином Бондаревым.
Что известно о деле Тимошенко?
В январе 2026 года НАБУ и САП открыли уголовное производство против Юлии Тимошенко, лидера парламентской фракции "Батькивщина". По версии следствия, ее подозревают в попытке организовать подкуп народных депутатов для обеспечения нужных голосований в Верховной Раде.
Бюро обнародовало аудиозаписи, на которых якобы есть голос Тимошенко. Там обсуждались механизмы выплат за голосование. Тимошенко назвала эти записи фальсифицированными и заявила, что не была участницей такого разговора.
Банковские счета Тимошенко на определенное время были заблокированы, из-за чего стало сложно внести залог в полном объеме. Суд позже частично арестовал имущество семьи Тимошенко, однако ее счетов это не касалось.