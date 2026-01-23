За Юлію Тимошенко внесли всю суму застави
- Вищий антикорупційний суд повідомив, що за Юлію Тимошенко внесли всю суму застави.
- Заставу частково внесли люди, які пов'язані зі спонсором партії "Батьківщина".
У суді внесли всю суму застави за Юлію Тимошенко, яку підозрюють у хабарництві. Наразі не повідомляється, хто передав кошти.
Про це пише Transparency International Ukraine.
Що відомо про внесення застави за Юлію Тимошенко?
Вищий антикорупційний суд повідомив представникам руху, що всю суму застави, яку мали сплатити за Юлію Тимошенко, вже внесли. Суд раніше обрав для лідерки "Батьківщини" запобіжний захід у вигляді застави в розмірі приблизно 33,28 мільйона гривень.
Гроші Тимошенко мала внести протягом 5 днів. В іншому разі для неї суд мав би обрати суворіший запобіжний захід. Ще з 20 січня почали вносити заставу.
Журналісти "Української Правди" дізналися, хто дав частину грошей. Зокрема, 5 мільйонів виділив такий собі Сергій Рабчук, а 8,65 мільйона гривень дала Оксана Фетісова. Вони знайомі зі спонсором партії "Батьківщина" та нардепом Костянтином Бондарєвим.
Що відомо про справу Тимошенко?
У січні 2026 року НАБУ та САП відкрили кримінальне провадження проти Юлії Тимошенко, лідерки парламентської фракції "Батьківщина". За версією слідства, її підозрюють у спробі організувати підкуп народних депутатів для забезпечення потрібних голосувань у Верховній Раді.
Бюро оприлюднило аудіозаписи, на яких нібито є голос Тимошенко. Там обговорювалися механізм виплат за голосування. Тимошенко назвала ці записи фальсифікованими та заявила, що не була учасницею такої розмови.
Банківські рахунки Тимошенко на певний час були заблоковані, через що стало складно внести заставу в повному обсязі. Суд пізніше частково арештував майно родини Тимошенко, однак її рахунків це не стосувалося.