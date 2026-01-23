За Юлію Тимошенко внесли всю суму застави

У суді внесли всю суму застави за Юлію Тимошенко, яку підозрюють у хабарництві. Наразі не повідомляється, хто передав кошти.

Про це пише Transparency International Ukraine.

Що відомо про внесення застави за Юлію Тимошенко?

Вищий антикорупційний суд повідомив представникам руху, що всю суму застави, яку мали сплатити за Юлію Тимошенко, вже внесли. Суд раніше обрав для лідерки "Батьківщини" запобіжний захід у вигляді застави в розмірі приблизно 33,28 мільйона гривень.

Гроші Тимошенко мала внести протягом 5 днів. В іншому разі для неї суд мав би обрати суворіший запобіжний захід. Ще з 20 січня почали вносити заставу.

Журналісти "Української Правди" дізналися, хто дав частину грошей. Зокрема, 5 мільйонів виділив такий собі Сергій Рабчук, а 8,65 мільйона гривень дала Оксана Фетісова. Вони знайомі зі спонсором партії "Батьківщина" та нардепом Костянтином Бондарєвим.

Що відомо про справу Тимошенко?