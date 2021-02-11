Партия "За майбутнє" официально сообщает, что депутаты Закарпатского облсовета VIII созыва от политсилы отозвали свои подписи под обращением фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За майбутнє", "Команда Андрея Балоги" и "КМКС "Партии венгров Украины" к Президенту Украины с требованием отменить санкции, которые привели к прекращению вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIК.

Как оказалось, позиция депутатов нашей фракции, которые подписали данное обращение 9 февраля 2021 года, не была согласована с центральным офисом партии и не соответствовала позиции партии по вопросу закрытия телеканалов. Депутаты до конца не разобрались в сути документа.

После проведения внутрипартийных политических консультаций депутаты Закарпатского облсовета из фракции "За майбутнє" приняли решение отозвать свои подписи под данным заявлением.

Партия "За майбутнє" отмечает, что теперь подписи депутатов от политсилы под обращением нескольких фракций Закарпатского облсовета к Президенту Украины об отмене санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIК считаются недействительными.