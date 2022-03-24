Государственный департамент США сообщил, что за месяц с начала российской агрессии и вторжения России на территорию Украины США предоставили нам помощь на 1,36 миллиарда долларов.

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Кроме того, еще более 290 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Соединенные Штаты также ввели санкции против более 470 агрессоров и 196 организаций в 9 секторах.

Президент США Джо Байден сегодня, 24 марта, объявил, что Соединенные Штаты примут до 100 000 украинцев и тех, кто спасается от российской агрессии.

Мы сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища попавшим в беду,

– сообщил Байден.

Новые санкции США

Известно также, что сегодня, 24 марта, был введен новый пакет санкций против России.

Среди списка компаний – оборонно-промышленный комплекс. Речь идет о корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), которая является главным производителем оружия для России. Сообщалось, что Россия использует оружие производства этой корпорации в войне против Украины. В частности, КТРВ производит Х-31 – высокоскоростную управляемую ракету воздушного базирования.

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