Ранены 9 гражданских
Информацию о раненых сообщила начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.
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За минувшие сутки в городские больницы поступило 12 раненых. Сообщается, что из них – 9 гражданских.
- В среду, 9 марта, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что последний обстрел города состоялся 7 марта.
- В результате ударов было разрушено 64 дома. Все это – жилые дома, многоэтажки и частный сектор.
- Враг не попал в военные объекты – только общежитие.
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