Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы. В частности, за последние сутки украинскую границу пересекли более 76 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.

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Сколько украинцев вернулось в Украину

В Украину за минувшие сутки прибыли 27 тысяч человек . Из них более 22 тысяч – украинцы, подавляющее большинство из которых мужчины, готовые защищать Родину.

К слову, с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 442 тысяч граждан.

Сколько украинцев уехало за границу

По данным Госпогранслужбы, за прошедшие сутки Украину покинуло более 49 тысяч человек . 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.

Пограничники рекомендуют для пересечения границы в ЕС выбирать пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Пока почти на каждом из них отсутствуют очереди.

Кроме того, призывали всех соблюдать на границе правопорядок, очередность и нормы морали во время пересечения границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы.