Один из них – Су-34. Об этом говорится в сводке Гештаба Вооруженных Сил Украины.

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Также украинские военные уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата.

Следует отметить, что морально-психологическое состояние оккупантов, участвующих в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться. Среди российских военных увеличивается количество случаев дезертирства и отказов от исполнения приказов.

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