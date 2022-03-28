В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BBC обнаружили еще кое-что общее между убийством Немцова, а также отравлением Навального. Речь идет о том, что в этом причастны одни и те же люди.

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Последние несколько месяцев жизни Немцова преследовали агенты ФСБ

Расследователи тщательно изучили базу бронирования билетов. Так, они обнаружили, что по меньшей мере три агента ФСБ – Дмитрий Сухин, Валерий Сухарев, а также Алексей Кривощеков – следили за Борисом Немцовым. Заметим, что двое из них потом "проявились" по делам с отравлениями:

Сухарев присоединился к группе агентов ФСБ, отравивших Кара-Мурзу, Дмитрия Быкова, а также Алексея Навального.

Кривощеков тоже был причастен к отравлению оппозиционера.

Что касается поездок, то их было 13. Агенты ФСБ следовали за Немцовым в период с мая 2014 по февраль 2015 года. Схема работы у них традиционная: они приезжали за несколько часов или денька до прибытия Немцова. Уезжали они или практически сразу или вскоре. Все это делалось для того, чтобы не пересечься с ним.

Расследователей удивил тот факт, что 21 февраля они не поехали за ним в Ярославль. Это, заметим, последняя его поездка перед убийством в Москве 27 февраля. Так что у журналистов встал логичный вопрос: за ним больше не следили, потому что знали, что его вскоре убьют?

Очень похоже, ведь 25 февраля группа киллеров из ФСБ перевела свое внимание на вторую жертву. С этого дня они преследовали журналиста Владимира Кара-Мурзу, который впоследствии был отравлен.