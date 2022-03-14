Такое случается уже не в первый раз. Впрочем, на этот раз "уклонисты" предложили немаленькую плату за пересечение границы.

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5 тысяч долларов за пересечение границы

Инцидент произошел в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей.

Так, пограничники пресекли две попытки предоставления неправомерной выгоды – 28-летний и 29-летний мужчины предлагали 5 000 долларов и 3 450 долларов, 8 500 гривен.

Они хотели избежать мобилизации и убежать за пределы Украины. Однако сделать это так и не удалось. Сотрудники УВВБ Госпогранслужбы задокументировали "уклонистов" и передали в Национальную полицию Украины.

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