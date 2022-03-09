Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов во время прямого эфира телеканала “Рада”, передает 24 канал.

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По его словам, по области ситуация относительно спокойная, хотя враг осуществлял обстрелы.

Ночью у нас были 54 обстрела жилых массивов города Харькова, Изюм подвергся ракетным обстрелам. Были попытки авианалетов. Сейчас там очень горячо,

– пояснил Синегубов.

В своем телеграме Олег Синегубов заверил, что Харьков полностью под обороной ВСУ. Враг не предпринимает активных наступательных действий, лишь продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилой инфраструктуре на окраинах города.

Какие районы Харькова пострадали больше всего

В частности, российские оккупационные войска наносили артиллерийские обстрелы и обстрелы из реактивной системы залпового огня по районам:

Алексеевки,

Пятихаток,

Северного шоссе,

Белгородского шоссе,

Холодной горы,

Дергачей,

Северной и Южной Салтовки.

А вечером 8 марта состоялся авианалет истребителей противника из города Белгорода на город Изюм. Но в результате слаженных действий подразделений Противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют.

Кроме того, продолжаются боевые действия на Изюмщине. Противник наводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.