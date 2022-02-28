Об этом сообщил доброволец и координатор группы "Информационное сопротивление – Юг" Сергей Братчук.

К теме Обстрелы в Чернигове: оккупанты попали в детский сад и магазин

По его словам, российские фашисты способны только на обстрел безоружного гражданского населения.

Вооруженные Силы Украины и другие подразделения защиты мужественно выстояли и с большим удовольствием уничтожают российских фашистов!

"Верьте в своих защитников! Украина выстоит!", – написал он.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Текст публикации Сергея Братчука:

За ночь оккупантам не удалось взять ни одного областного центра или большого города! Русские фашисты способны лишь на обстрел безоружного гражданского населения! ВСУ и другие подразделения защиты Украины мужественно выстояли и с большим удовольствием уничтожают русских фашистов! Верьте в своих защитников!