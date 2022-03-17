Украинские военные не отвечали на огонь, и это, по словам Арестовича, было правильным решением. Об этом советник главы ОП заявил во время интервью 17 марта.

Обратите внимание В Беларуси открыли уголовное дело против Арестовича

Угроза высадки российского десанта – возможна. Но ее не организуют прямо на Одессу.

Конечно, риск десанта сохраняется. Но я не думаю, что он будет прямо на Одессу. Они же понимают, что они будут немедленно уничтожены. Россияне попытаются найти дыру, сейчас ведут разведку,

– говорит Арестович.

К тому же он подчеркнул, что достаточное количество техники оккупанты в Одесской области высадить не могут. У них было 30 попыток с вертолетным десантом, и лишь одна из них была удачной.

Интересно – Россия нашла виновных в полном провале войне: смотрите видео