Польский писатель Якуб Зульчик назвал в фейсбуке главу государства Анджея Дуду "дебилом". Из-за этого ему предъявили обвинение в публичном оскорблении президента.

Что Зульчик сказал про Дуду

В ноябре 2020 года известный польский писатель и журналист опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение. Оно появилось на фоне обсуждений президентских выборов в США.

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Тогда Дуда написал в Твиттере: "Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем номинации Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком и качественном уровне для еще более сильного партнерства".

В то же время Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит. Он заявил, что долгое время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о "номинации Коллегией выборщиков".

Джо Байден – 46-й президент США, а Анджей Дуда – дебил,

– написал он.

Обвинение писателю

Прокуроры сочли публикацию Зульчика "оскорбительной" и "неприемлемой". Сам Зульчик сказал, что впервые услышал об обвинениях против себя из медиа.

Обратите внимание! В Польше есть 9 различных вариантов обвинения за оскорбление. Одна из статей включает оскорбление государственных символов. За публичное оскорбление президента Польши грозит до 3 лет лишения свободы.