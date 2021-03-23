"Анджей Дуда – дебил": из-за оскорбления президента польскому писателю грозит тюрьма
Польский писатель Якуб Зульчик назвал в фейсбуке главу государства Анджея Дуду "дебилом". Из-за этого ему предъявили обвинение в публичном оскорблении президента.
Источник:BBC
Что Зульчик сказал про Дуду
В ноябре 2020 года известный польский писатель и журналист опубликовал на своей странице в фейсбуке сообщение. Оно появилось на фоне обсуждений президентских выборов в США.
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Тогда Дуда написал в Твиттере: "Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем номинации Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком и качественном уровне для еще более сильного партнерства".
В то же время Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит. Он заявил, что долгое время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о "номинации Коллегией выборщиков".
Джо Байден – 46-й президент США, а Анджей Дуда – дебил,
– написал он.
Обвинение писателю
Прокуроры сочли публикацию Зульчика "оскорбительной" и "неприемлемой". Сам Зульчик сказал, что впервые услышал об обвинениях против себя из медиа.
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