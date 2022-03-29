Он был подан в Раду еще в начале июня 2021 года, но сейчас он актуален, как никогда. Так что Алексей Гончаренко, автор законопроекта, просит принять его срочно.

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За оскорбление Украины, ВСУ и украинского народа – уголовная ответственность

Это проект закона о внесении изменений в Уголовный Кодекс Украины по защите авторитета государства, Вооруженных Сил Украины, украинской нации и народа.

Умышленный подрыв авторитета нашего государства, армии и неуважение к своему народу и исторической памяти – должен караться законом,

– заявил Гончаренко.

Что предусматривает новый закон:

исправительные работы на срок до 2 лет, арест до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 2 лет за действия, посягающие на авторитет Украины, или направленные на подрыв авторитета ВСУ;

публичные оскорбительные выступления или другие действия направлены в адрес украинской нации и народа или осквернения исторической памяти будут наказываться арестом до 6 месяцев или лишением свободы сроком до 3 лет.

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