В COSMOLOT отмечают: экономическая устойчивость страны во время войны – задача каждого бизнес-игрока рынка. Восстановить и сохранить показатели бизнеса – вопросы времени и ресурсов, сознательно усиливать экономический фронт и помогать армии – вопросы ответственной позиции перед государством и обществом.

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Сосредоточиться на развитии благотворительного направления компании помог опыт первых месяцев войны. Тогда COSMOLOT отвечала на запросы отдельных бригад, закупала эквипмент, внедорожники и дроны собственными силами и донатила фондам "Вернись живым" и UNITED24.

Осенью COSMOLOT стал первым коммерческим брендом, поддержавшим украинскую компанию UA Dynamics, которая разрабатывает и производит многоразовые ударные дроны Punisher. А в декабре 2022 года компания начала military-tech проект Brave Inventors. Это платформа, объединяющая разработчиков и производителей военного времени, а также все заинтересованные в укреплении фронта стороны. Главная цель Brave Inventors – обеспечить фронт новейшими разработками военного времени, что усилит обороноспособность страны и станет бустером для развития военной промышленности Украины.

Кроме того, компания COSMOLOT первой среди игроков игорного рынка перечислила 1 000 000 гривен ГСЧС в помощь пострадавшим от Каховской трагедии.

Общая сумма помощи от COSMOLOT с начала войны составила более 25 миллионов гривен. Компания перечислила в благотворительные фонды и организации более 18 миллионов гривен, а также самостоятельно закупила тактическое и защитное снаряжение для ВСУ на 7 миллионов гривен.