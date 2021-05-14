Сотрудники ГУ ГФС в Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры за последние дни провели 31 обыск коммунальных предприятий столицы и их подрядных компаний в рамках расследования уголовных производств по уклонению от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями.

Общая сумма уклонений, доказательства в отношении которых получила ГФС благодаря изъятию первоначальной финансово-хозяйственной документации, превышает 100 млн гривен, что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом, об этом сообщил председатель государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник.

"По результатам проведенных процессуальных мер вручено 11 сообщений о подозрении. Обеспечить экономическую безопасность государства невозможно без искоренения противоправных схем с присвоением публичных финансов столицы, которая является крупнейшим генератором валового национального дохода Украины. Уверен, что именно Киев должен задавать тренды в борьбе с правонарушениями в сфере налогообложения, масштабируя этот опыт на регионы нашей страны. Действиям лиц, причастных к присвоению коррупционной ренты в столице, будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация", – заявил глава ГФС.