Об этом в своем обращении рассказал глава правительства Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что бизнес начинает приходить в себя после первого шока.
Актуально 10 миллионов продуктовых наборов приобретут для украинцев из прифронтовых городов – Шмыгаль
Несколько крупнейших заводов возобновили работу
Комплекс решений в сфере налоговой, регуляторной, таможенной и кредитной политики, безусловно, этому поспособствовал. Сразу несколько крупнейших заводов начинают работать,
– отметил Шмыгаль.
Премьер сообщил, что уже более 120 тысяч предпринимателей подали заявку на переход на новую систему налогообложения 2% с оборота. Это произошло за последние несколько дней.
Украинцы активно регистрируют ФЛП в "Дия"
Ранее в Минцифре сообщили, что восстановили возможность зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя в приложении "Дия". Только за последние сутки зарегистрировали тысячу ФЛП.
Смотрите обращение Дениса Шмыгаля: