Деньги будут перечислять на специальные карточки уже с середины июля. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что это – подарок в благодарность для молодежи, которая вакцинировалась.
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Потратить деньги можно будет на посещение различных культурных или развлекательных мероприятий. По прогнозам властей, к концу 2021 года по 150 евро получит почти миллион человек.
Сейчас в стране вакцинировались примерно 30% населения. В то же время в течение туристического сезона этот показатель планируют существенно повысить.
Греция и коронавирус: последние новости
- Летом 2021 года в Греции туристический сезон.
- Страна открыла свои границы для туристов еще с 14 мая.
- По состоянию на 19 июня власти страны объявили об изменении правил въезда для иностранных путешественников.
- В частности, теперь туристы могут прибывать на отдых с отрицательным результатом экспресс-теста, а не только – ПЦР-теста, как было раньше.
- Кроме того, детям до 12 лет разрешили въезд без документов, подтверждающих, что они не больны COVID-19.