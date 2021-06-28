Деньги будут перечислять на специальные карточки уже с середины июля. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что это – подарок в благодарность для молодежи, которая вакцинировалась.

Заметьте Никаких масок и дистанции: Исландия отменила все карантинные ограничения

Потратить деньги можно будет на посещение различных культурных или развлекательных мероприятий. По прогнозам властей, к концу 2021 года по 150 евро получит почти миллион человек.

Сейчас в стране вакцинировались примерно 30% населения. В то же время в течение туристического сезона этот показатель планируют существенно повысить.

Греция и коронавирус: последние новости