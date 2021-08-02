"Одним из итогов пятничного СНБО стал "разнос" по Укрзализныце. То есть пока весь прошлый год и первый квартал этого года компания была в многомиллиардных убытках, никого это особо не волновало. А вот когда за второй квартал 2021-го наконец-то вышла в прибыль, и начали расти международные кредитные рейтинги, то вдруг, как пишут в материалах СНБО, появилась угроза государственной безопасности. Логика у нашей власти, как всегда, "железная". Но это если не знать подводных течений", – прокомментировал Голобуцкий.

По его словам, дело в том, что действующий топ-менеджмент УЗ решил разобраться с проблемой убыточных грузовых перевозок и тарифов. Эти тарифы, отмечает политолог, полностью устраивают группу СКМ Рината Ахметова: железная дорога перевозит в "минус" руду, а возмещение убытков ложится на плечи государства и аграриев, для которых тариф на перевозку зерна значительно выше.

"В УЗ неоднократно заявляли, что нужно унифицировать тарифы, а Мининфраструктуры даже подготовило соответствующий проект решения. Но дальше включилось мощное лобби СКМ. Результатом стали пятничные решения СНБО", – говорит эксперт.

Дальнейшие действия будут следующими: правительство увольняет весь наблюдательный совет и правление Укрзализныци. Вводится временное прямое руководство, и.о. руководителя становится министр инфраструктуры.

"В течение нескольких месяцев проводится "конкурс" и назначается карманный наблюдательный совет и правление УЗ, и дальше все остается как есть. УЗ продолжает работать в убыток, а кто-то получать сверхприбыли", – прогнозирует политолог.

Напомним, на заседании СНБО 30 июля было принято решение ввести на Укрзализныце временное руководство до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества.