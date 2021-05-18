Можно через Стамбул, ближе через Минск. Обязательно нужен тест и медстраховка, которая покроет ваш, не дай Бог, случившийся вирус.

Интересно Почему крымские татары стали костью в горле для Москвы

Во въездной карточке напишете адрес, куда едете. Прокомпостируете пальцы на границе. И все.

Украина сейчас для россиян открыта.

Другое дело, что они дико боятся сюда ехать.

Мы встретили даму из Черкасс, которая рассказала про своих родственников из РФ, пребывающих в полнейшей уверенности, что за говорение на русском языке тут вырезают язык физический. Она им показывала свой и спрашивала: "Видите? На месте. Я в Черкассах живу, в сердце Украины, говорю по-русски, до сих пор цела". Не верят. Наверное думают, нам врет, что по-русски, а сама втихаря по-украински.

Ну вот, одни думают, что убьют за язык. Другие думают, что убьют за то, что в принципе приехали из России. Нам экскурсовод местный рассказывал, как две женщины в его группе, стесняясь, просили, чтобы он все главное переводил им на русский, а когда он спросил, откуда они, то прямо сжались, и нервно озираясь, прошептали еле слышно: "Мы из Москвы...".

Не пропустите Каждый проявил себя по-своему: как Украину поддержали во время обострения на Донбассе

Ну и он иногда бывает по работе на территории РФ, и включает телевизор, и видит пропагандистские ток-шоу, и просто в себя не может прийти от изумления: как им удалось так быстро слепить из украинцев образ кровожадных агрессивных убийц всего живого, а особенно живых русских.

Он говорит, их, россиян, как корова языком слизала после 2014-го. Было время, когда Софиевский собор за день посещали до 20 тысяч человек из России, очередь до Богдана Хмельницкого тянулась. И вот их вымело всех, и не потому что им стыдно, а потому что им страшно.

И это да, палка о двух концах, он не то чтобы жаждет наплыва "дорогих россиян", он просто удивляется поводу, по которому они не едут, вот этому несуществующему поводу жуткой угрозы, который сумели втемяшить в их головы рос.гос.каналы.

Так что и я, не то чтобы сильно зазываю в страну, перед которой Россия бесконечно виновата, а просто объясняю, что если вам сюда очень нужно – к родным и пр., то вас сюда пустят и вас здесь не тронут.

Смешно и глупо писать очевидное, что не тронут, но кому-то надо это услышать, представьте.