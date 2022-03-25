Пока же общее количество людей, которых вывезли из зоны боевых действий сейчас уже достигает 37 606. Об этом в конце дня сообщила Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Также из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехали 2800 человек. А еще 4 тысячи жителей города были централизованно эвакуированы автобусами из Бердянска.
На завтра договариваемся о гуманитарных коридорах для Мариуполя, а также населенных пунктов Киевской и Луганской областей,
– сообщила министр.
Подробнее о ситуации с эвакуацией в течение недели написал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Сколько людей и из каких регионов вывезли:
- Запорожская область – 699 человек;
- Киевская область – 9 488 человек;
- Мариуполь – 26 477 человек;
- Луганская область – 972 человека.
Утреннее обращение Ирины Верещук в этот день: смотрите видео