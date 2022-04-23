Россияне били из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", из минометов, из артиллерии. Об этом рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Важно В Харьковской области ВСУ осуществили успешное контрнаступление и освободили три поселка

В Харькове пострадали районы Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки, ХТЗ, центр. Горячей точкой остается Изюмское направление.

Есть пострадавшие

К сожалению, два человека погибли, еще 19 – пострадали. Украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи.

Кроме того, нашим защитникам удалось совершить успешное контрнаступление. Уволили Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского направления.

Кстати – Жуткие рассказы очевидцев, переживших оккупацию на Харьковщине: