Синегубов сообщил, что сутки российские захватчики нанесли примерно 50 ударов из разных видов вооружения. Речь идет об артиллерии, минометах, танках и РСЗО. В результате враг повредил инфраструктуру в Харькове (Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ).
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Ситуация на Харьковщине
За сутки российские оккупанты активно обстреливали город Дергачи. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее, они повредили следующие объекты инфраструктуры:
- больницы,
- амбулатории,
- жилые дома.
Глава Харьковской ОГА также сообщил, что Изюмское направление до сих пор остается сложным. Оккупанты стремятся обойти Изюм и позиции украинской армии. Их цель – перевести свои войска на Донетчину и Луганщину. Таким образом, россияне хотят усилить свое военное присутствие в этих регионах.
Олег Синегубов подчеркнул, что благодаря ВСУ на этих направлениях российские захватчики несут большие потери каждый день. Речь идет о технике и живой силе. Он также добавил, что в этом районе продолжают проводить эвакуацию людей:
- Из Барвенково и Лозовой активно эвакуируют людей. Главная причина – прогноз относительно вероятного смещения театра боевых действий именно на эти населенные пункты.
- Из Балаклеи уже успели выехать 15 тысяч человек, однако там остались около 50 тысяч человек.
- Из Барвенково выехали почти 3 тысячи человек, осталось – 1,5 тысячи человек.
Глава Харьковской ОГА добавил, что областной гуманитарный штаб продолжает заниматься доставкой продуктов, средств гигиены и одежды до пунктов выдачи в Харькове, отправляем общинам области, в том числе и на временно оккупированные территории.
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