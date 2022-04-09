Синегубов сообщил, что сутки российские захватчики нанесли примерно 50 ударов из разных видов вооружения. Речь идет об артиллерии, минометах, танках и РСЗО. В результате враг повредил инфраструктуру в Харькове (Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ).

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Ситуация на Харьковщине

За сутки российские оккупанты активно обстреливали город Дергачи. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее, они повредили следующие объекты инфраструктуры:

больницы,

амбулатории,

жилые дома.

Глава Харьковской ОГА также сообщил, что Изюмское направление до сих пор остается сложным. Оккупанты стремятся обойти Изюм и позиции украинской армии. Их цель – перевести свои войска на Донетчину и Луганщину. Таким образом, россияне хотят усилить свое военное присутствие в этих регионах.

Олег Синегубов подчеркнул, что благодаря ВСУ на этих направлениях российские захватчики несут большие потери каждый день. Речь идет о технике и живой силе. Он также добавил, что в этом районе продолжают проводить эвакуацию людей:

Из Барвенково и Лозовой активно эвакуируют людей. Главная причина – прогноз относительно вероятного смещения театра боевых действий именно на эти населенные пункты.

Из Балаклеи уже успели выехать 15 тысяч человек, однако там остались около 50 тысяч человек.

Из Барвенково выехали почти 3 тысячи человек, осталось – 1,5 тысячи человек.

Глава Харьковской ОГА добавил, что областной гуманитарный штаб продолжает заниматься доставкой продуктов, средств гигиены и одежды до пунктов выдачи в Харькове, отправляем общинам области, в том числе и на временно оккупированные территории.

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