Село расположено на территории Бучанского района, которое недавно освободили от российских оккупантов. Так, в Дмитровке только за сутки изъяли более 1,5 тысячи снарядов.

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К примеру, только за минувшие сутки на территории Бучанского района в селе Дмитровка изъяли 1574 единиц взрывоопасных предметов,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что граждане не должны пытаться сами ликвидировать снаряды. Если обнаружили подозрительные находки, следует сразу сообщить об этом спасателям или правоохранителям.

Смотрите видео ГСЧС Украины: