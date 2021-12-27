8 776 человек получили первую дозу, а 20 434 вернулись за второй. Тем временем дополнительную дозу получили 88 украинцев, еще 178 – ревакцинальную дозу.
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Прививки проводилось 403 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 260 пунктах прививки и в 433 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 592 537 жителей страны, 14 592 535 из них получили по меньшей мере одну дозу препарата.
В то же время полный курс вакцинации двумя дозами прошел 13 414 061 человек. Что касается дополнительной дозы, то ее получили уже 2 110 вакцинированных, а ревакцинальную дозу сделали 793 человека.
Всего в стране провели 28 009 499 COVID-прививок.
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 243 056,
- Coronavac – 4 764 801,
- AstraZeneca – 1 617 867,
- Moderna – 1 458 110,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 946,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала