8 776 человек получили первую дозу, а 20 434 вернулись за второй. Тем временем дополнительную дозу получили 88 украинцев, еще 178 – ревакцинальную дозу.

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Прививки проводилось 403 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 260 пунктах прививки и в 433 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 592 537 жителей страны, 14 592 535 из них получили по меньшей мере одну дозу препарата.

В то же время полный курс вакцинации двумя дозами прошел 13 414 061 человек. Что касается дополнительной дозы, то ее получили уже 2 110 вакцинированных, а ревакцинальную дозу сделали 793 человека.

Всего в стране провели 28 009 499 COVID-прививок.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 243 056,

Coronavac – 4 764 801,

AstraZeneca – 1 617 867,

Moderna – 1 458 110,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

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