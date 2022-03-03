Согласно информации Командования Воздушных Сил ВСУ, за сутки россияне потеряли 3 самолета и 2 вертолета. Потерпела крах и колонна бронированной техники оккупантов.
Обратите внимание Это не воины сверхдержавы, а растерянные дети, – Зеленский про оккупантов
Экипажи боевых самолетов Су-24 и Су-25 2 марта осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Уничтожали колонны военной техники и живой силы россиян в следующих областях:
- Киевской;
- Сумской;
- Черниговский;
- Харьковской.
В течение суток 3 самолета и 2 вертолета оккупантов удалось уничтожить зенитными ракетными подразделениями. Верьте в Вооруженные Силы Украины!
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!