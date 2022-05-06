А к утренним результатам уничтоженной техники и вооружения добавили еще два беспилотника "Орлан" – по одному на Николаевщине и Херсонщине. Их насовсем приземлили.

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Эти беспилотники-разведчики вражеские войска используют для корректировки огня артиллерии. Теперь их на два меньше. Все благодаря точным действиям наших подразделений.

Кроме этого, подразделения Оперативного командования "Юг" за сутки уменьшили вражескую орду на 24 "освободителя"-преступника.

Россияне продолжают закрепляться

Вместе с тем противник продолжает тактику закрепления на позициях. В то же время, они не ведут активных боевых действий. Однако сосредотачивают усилия, чтобы наносить огневое поражение вдоль линии соприкосновения.

Также по Николаевщине противник снова наносил удары системами залпового огня "Смерч". Также россияне ударили ракетой типа "Москит". К счастью, пострадавших среди местного населения нет.

Свежие потери врага

За 5 мая украинские защитники поразили не менее 15 воздушных целей захватчиков: 14 беспилотников типа "Орлан", 1 самолет, предварительно истребитель Су-30см.

Кроме того, наши бойцы ликвидируют личный состав оккупационных войск. В общей сложности они обезвредили уже 24,7 тысячи российских солдат.

Бойцы ВСУ 5 мая сбили крылатую ракету российских оккупантов над Сумщиной. Она летела над Роменским районом.

В свою очередь под Харьковом защитники уничтожили гордость России – новый танк Т-90М "Прорыв".

Главное о ситуации на Юге Украины по состоянию на 6 мая

В северо-западной части Черного моря корабельная группа с носителями крылатых ракет продолжает маневрировать. Тем временем сохраняя высокую вероятность ракетных ударов по всей территории Украины.

На временно оккупированных территориях Херсона и Николаева россияне продолжают агитировать население, чтобы привести к власти коллаборантов.

"Вторая армия" мародеров и дальше разворовывает запасы сельскохозяйственных предприятий. Вместе с тем оккупанты цинично обвиняют украинские власти в гуманитарной катастрофе.

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