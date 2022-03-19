Об этом сообщила Шумская территориальная община.

Иван Анин родился 11 сентября 1998 года в селе Боложовка. С декабря 2020 года он служил в Национальной гвардии Украины. С 2021 года был на службе по контракту.

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Попрощаться с Иваном Аниным пришли его односельчане, жители общины, представители власти, духовенство и нацгвардейцы.

Под сопровождение военного оркестра, мимо живого коридора людей, стоявших на коленях, траурная процессия прошла вдоль села к храму Рождества Пресвятой Богородицы.

Похоронили Ивана Анина на местном кладбище в селе Сураж под залпы почетного караула.

Прощание с Иваном Аниным / фото Шумской территориальной общины