Об этом президент Украины сказал в новом обращении к украинцам, передает 24 канал.

Важно Я президент адекватной страны, – Зеленский записал новое обращение к украинцам

Так, звание бригадного генерала получили:

Нечаев Олег Александрович – за успешную оборону Киевской области.

Лещинский Владислав Вацлавович – за очень успешные действия против врага в Херсонской области.

Гуцол Владимир Владимирович – за уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.

Демьянчик Григорий Петрович – за успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.

Также Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами за личное мужество:

39 нацгвардейцев,

31 полицейского (девять посмертно),

14 пограничников (четырех посмертно),

23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

10 марта президент подписал указы о присвоении звания Героя Украины тринадцати нашим защитникам.

Вечернее обращение Зеленского от 10 марта: смотрите видео

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