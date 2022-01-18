О том, как будет работать закон и поможет ли он избавиться от дискриминации на рынке труда в Украине – вместе с экспертами разбирался сайт 24 канала.

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Какие изменения произошли

С 9 января вступили в силу изменения в закон "О рекламе", в которых говорится о противодействии дискриминации по признаку пола. Отныне за несоблюдение таких норм работодателям грозят штрафы в размере 10 минимальных зарплат (сейчас это 65 тысяч гривен).

Запрещается в рекламе о вакансиях (прием на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам (за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола), выдвигать требования, отдающие предпочтение женскому или мужскому полу, представителям определенной расы, цвета кожи, относительно политических, религиозных и иных убеждений, членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками.

Исключение составляет специфическая работа, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола. Само по себе наличие вакансии на предприятии – это не реклама. Но если объявления размещаются через рекламные средства – сайты, газеты, телевидение и тому подобное, то оно становится рекламой о вакансии и автоматически подпадает под этот закон.

Штрафовать нарушителей будет Государственная служба по вопросам труда. Работодатели, которые не будут соблюдать требования закона, должны будут уплатить наложенный штраф в течение 15 календарных дней со дня вручения документа от Гоструда. Если нарушитель откажется его платить, деньги могут взыскать через суд.

Работодателей могут штрафовать за некорректную информацию в вакансии / Фото Pixabay

Дискриминация в трудовой сфере

Александра Летова, руководитель отдела маркетинга Work.ua, напомнила, что по закону "О занятости населения" указывать дискриминационные требования в вакансии нельзя было никогда. Но именно после принятия дополнений к закону о рекламе и внедрении штрафов эта тема стала обсуждаться.

При этом недовольны такими решениями ни работодатели, ни сами соискатели. Так, первым станет труднее находить нужных кандидатов. Да и искатели теперь могут столкнуться с тратой времени, ведь откликаясь на то или иное предложение, искатель не будет знать, действительно ли его ждут в компании, найдется ли какая-то другая причина отказать, когда дело будет касаться возраста или пола. Александра Летова Руководитель отдела маркетинга Work.ua

Она добавила, что с другой стороны такие нормы являются шагом к более цивилизованному обществу. Можно долго обсуждать, надо ли было начинать именно с него, но уже как есть. Остается надеяться, что вот-вот толерантность со стороны граждан и государства станет новой нормой.

Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, отметила, что описания вакансий без использования формулировок вроде "работа только для мужчин", "ищем кандидатов до 40 лет" не означает, что компания не допускает дискриминационных нарушений. Недобросовестные работодатели просто не рассматривали резюме кандидатов, которые не соответствовали их требованиям, и не приглашали их на собеседования.

По моему мнению, введение штрафных санкций мало повлияет на процесс преодоления проблемы дискриминации при трудоустройстве или на рабочем месте. К сожалению, в нашем обществе до сих пор существуют стереотипы относительно сотрудников 45+, которые не способны быть полноценным членом рабочего коллектива по причине устаревших взглядов и знаний, недостаточной гибкости и адаптативности и тому подобное,

– объяснила Березовская.

По ее словам, также есть "определенные стереотипы и в отношении женщин, которые мешают им занимать определенные должности или получать зарплаты того же уровня, что и мужчина". Поэтому то, что государство пытается решить эту проблему, является позитивным сигналом.

Новые законодательные изменения вряд ли смогут преодолеть трудовую дискриминацию, уверены эксперты / Фото Unsplash

Однако она уверена, что преодолевать эти проблемы нужно другими методами.

Например, в некоторых странах мира, которые считают необходимым противодействовать проблеме эйджизму, на государственном уровне существуют инициативы по разработке адаптационных программ для работников старшего возраста и предоставляются преференции тем работодателям, которые трудоустраивают возрастных соискателей.

Кроме того, происходит популяризация стратегий многообразия, равенства и инклюзивности. Мировые компании-лидеры различных отраслей внедряют такие стратегии в свои корпоративные культуры, а также обнародуют отчеты, в которых предоставляются данные об эффективности подобных программ для бизнеса. Если бы это делалось в Украине, то сейчас не было бы необходимости во введении штрафов.

Стоит отметить, что определенные позитивные изменения в нашей стране тоже есть. Во-первых, украинские компании тоже подхватывают мировой тренд предоставления равных возможностей различным категориям сотрудников. Во-вторых, сталкиваясь с дефицитом кадров, который вызван старением нации, демографической кризисом, увеличением пенсионного возраста и трудовой миграцией украинцев за границу, стали охотно принимать на работу людей старшего возраста,

– объяснила Березовская.

Эксперты по-разному комментируют нововведения / Фото Pixabay

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, уверен, что введение штрафов за указание пола и возраста в вакансиях никоим образом не приведет к преодолению дискриминации, а наоборот усложнит поиск работы соискателям.

Сейчас, когда пол и возраст не будут указаны в объявлениях, свои резюме будут присылать люди, которые заранее не подходят работодателю. Все равно он их на работу не возьмет. Зато претенденты будут напрасно тратить свое время и зря надеяться на получение работы. Поэтому стоит отменить штрафы за указание в объявлении о работе возраста и пола,

– заметил Хмелевский.

Какие недостатки в законодательстве

Александра Летова подчеркнула, что отстоять свои права украинцам, которых не приняли на работу из-за возраста или пола, будет очень трудно.

Пожалуй, ни один работодатель никогда напрямую не назовет причиной отказа возраст или пол кандидата. Поэтому отстаивать свои права в таких случаях очень сложно. Если вы уверены или имеете доказательства, что отказ был мотивирован именно этими признаками, можно попробовать обратиться за помощью к юристу,

– отметила Летова.

Руслана Березовская добавила, что если говорить об отстаивании прав человека в такой ситуации, то здесь больше проблем, чем возможностей. Украинцы не привыкли получать обратную связь от работодателя при трудоустройстве, да и сами редко уточняют причины, по которым не подошли для какой-то должности.

Отстоять свои права украинцам будет трудно / Фото Unsplash

Мало того, доказать, что вас не приняли на работу по причине неподходящего возраста, пола, цвета кожи и тому подобное, будет сложно. Работодатель может озвучить, что в конкурсе на должность отдали предпочтение кандидату с большим опытом или лучшим набором навыков и знаний,

– объяснила эксперт.

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