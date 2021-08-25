С началом пандемии в марте 2020 года цены на нефть марки Brent обвалились в 2 раза, до 20 долларов за баррель. А на некоторых торговых площадках цены падали до уровня ниже 10 долларов за баррель.

Приход 2021 года принес рост цен на нефть и уже в середине февраля стоимость нефти превысила 60 долларов за баррель. Уже позже, в июле, стоимость нефти была выше отметки 77 долларов за баррель. Однако в середине августа произошел незначительный спад до уровня 68 долларов за баррель. В результате таких перепадов расценки на нефть вернулись на уровень, который был до начала пандемии.

Рядом с такими изменениями в июле цена на голубое топливо в Европе превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час, а это эквивалентно почти 500 долларам за тысячу кубометров. В течение августа цена на газ продолжила расти, достигнув 560 долларов за тыс. куб. м.

Таким образом, за год стоимость газа в мире возросла в 3 раза, с 180 долларов год назад.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на газ в Европе и мире находятся на одной из самых высоких отметок за последние 20 лет.

Рост стоимости сырьевых товаров был спровоцирован сразу несколькими факторами, связанными с выходом мировой экономики из острой фазы коронакризиса. Так объяснила ситуацию директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Стремительный рост экономик многих стран привел к увеличению спроса на сырье. Во время пандемии производство во многих отраслях сокращалось, поэтому объемы предложения были меньше, более того, на некоторых рынках начали говорить о вероятном дефиците.

Однако за время пандемии увеличились денежные вливания со стороны центральных банков, что повлияло на мировую экономику.

Часть этих средств неизбежно попала на биржи, что привело к стремительному росту сначала цен на акции технологических гигантов. А потом, когда мир начал выходить из пике и многие страны стали активно вакцинировать население, цены на сырьевые товары пошли стремительно вверх.