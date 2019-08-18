20:21
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      За кем охотятся работодатели: список самых востребованных профессий в Украине

      1767 Читати новину українською
      10 профессий с наибольшим спросом в Украине
      10 профессий с наибольшим спросом в Украине / Buki

      Украинские работодатели больше всего ищут работников без высшего образования. Большой спрос имеют продавцы-консультанты, рабочие на производствах и работники без квалификации.

      Если говорить о количестве вакансий в крупных городах, то это, обычно, универсальные профессии, которые не требуют высшего образования: продавцы, уборщики, охранники, официанты и т. п, сообщила HR-эксперт сайта Rabota.ua Татьяна Пашкина в интервью агентству Украинские новости.

      Это интересно: Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят

      ТОП-10 профессий с наибольшим спросом в Украине выглядит так:

      1. Продавец-консультант (средняя ожидаемая зарплата – 8,4 тысячи гривен);
      2. Производство: рабочие специальности (14,4 тысячи гривен);
      3. Работа без квалификации – уборщики, упаковщики, посудомойщики и т. п. (9,9 тысячи гривен);
      4. Бухгалтер (11,6 тысячи гривен);
      5. Водитель (14,5 тысяч гривен);
      6. Повар, шеф-повар (14,4 тысячи гривен);
      7. Официанты, бармены, хостесс (9,5 тысяч гривен);
      8. FMCG: торговые, региональные представители (13,4 тысячи гривен);
      9. Интернет-маркетинг, SEO, интернет (17 тысяч гривен).
      10. Складское хозяйство (11,65 тысячи гривен).

      Также на сайте опубликовали такой же ТОП для вакансий столицы. Пашкина отметила, что лишь 4 профессии из общего перечня требуют высшего образования. Чаще всего такие вакансии можно встретить в Киеве. Речь о бухгалтерах, веб-разработчиках, интернет-маркетологах и торговых представителях.


      ТОП самых востребованных профессий Украины и Киева / инфографика Rabota.ua

      Ранее сервис заказа услуг Kabanchik.ua посчитал, сколько специалисты рабочих специальностей зарабатывают в Украине. Оказалось, что украинские фирмы на многих специальностях не уступают польским по уровню зарплат.


      Топ рабочих специальностей в Украине с высоким заработком / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
      сегодня
      7829
      Теги: Деньги Новости Украины Инфографика Зарплата Рынок труда Работа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 18 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      сегодня , 20:07 Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      Антон Голобородько 47
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 433
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 302
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 599
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 43
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук