За кем охотятся работодатели: список самых востребованных профессий в Украине

Украинские работодатели больше всего ищут работников без высшего образования. Большой спрос имеют продавцы-консультанты, рабочие на производствах и работники без квалификации.

Если говорить о количестве вакансий в крупных городах, то это, обычно, универсальные профессии, которые не требуют высшего образования: продавцы, уборщики, охранники, официанты и т. п, сообщила HR-эксперт сайта Rabota.ua Татьяна Пашкина в интервью агентству Украинские новости.

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ТОП-10 профессий с наибольшим спросом в Украине выглядит так:

Продавец-консультант (средняя ожидаемая зарплата – 8,4 тысячи гривен); Производство: рабочие специальности (14,4 тысячи гривен); Работа без квалификации – уборщики, упаковщики, посудомойщики и т. п. (9,9 тысячи гривен); Бухгалтер (11,6 тысячи гривен); Водитель (14,5 тысяч гривен); Повар, шеф-повар (14,4 тысячи гривен); Официанты, бармены, хостесс (9,5 тысяч гривен); FMCG: торговые, региональные представители (13,4 тысячи гривен); Интернет-маркетинг, SEO, интернет (17 тысяч гривен). Складское хозяйство (11,65 тысячи гривен).

Также на сайте опубликовали такой же ТОП для вакансий столицы. Пашкина отметила, что лишь 4 профессии из общего перечня требуют высшего образования. Чаще всего такие вакансии можно встретить в Киеве. Речь о бухгалтерах, веб-разработчиках, интернет-маркетологах и торговых представителях.



ТОП самых востребованных профессий Украины и Киева / инфографика Rabota.ua

Ранее сервис заказа услуг Kabanchik.ua посчитал, сколько специалисты рабочих специальностей зарабатывают в Украине. Оказалось, что украинские фирмы на многих специальностях не уступают польским по уровню зарплат.