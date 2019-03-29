За коррупцию расплачиваются граждане Украины, - Наливайченко

О выборе украинцев, коррупции во власти, функции президента и дебатах в прямом эфире 24 канала рассказал кандидат в Президенты Украины, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

– Украинцы еще думают, ищут ответ, кто не болтовней заниматься будет, а выполнять обещания. По моим наблюдениям, еще 80% людей идет на выборы и думает. Однако очень ответственно относятся к этим выборам. У всех высокие ожидания.

- Только перед выборами граждане начинают узнавать об ужасной коррупции, ужасных хищениях в армии, электроэнергии, газе. Все это легло на стоимость тарифов. За эту коррупцию распачиваются граждане Украины.

– 31 марта станет последним днем коррупционной системы власти. Желание уничтожить коррупционную власть и освободить каждого гражданина от этих цепей – стало причинами пойти в президенты. Мое баллотирование имеет цель – чтобы каждая украинская семья получила президента, который им будет служить.

– Это должна быть последняя избирательная компания, у которой столько денег используется на грязной политической агитации, бесконечных билбордах, навязчивой рекламе. Украинцы ждут, когда уже закончится зомбирование.

– Пришло время принять закон, который ограничит во время любых выборов средства, которые можно тратить на политическую рекламу. По закону установить равные условия. Также предусмотреть законом, чтобы обязанностью каждого кандидата в президенты было участие в теледебатах.