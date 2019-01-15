За поджог в Киево-Печерской лавре полиция задержала молодого бездомного: фото

Правоохранители задержали 24-летнего мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в своем Facebook.

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Подозреваемого задержали. Это – 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании,

– рассказал правоохранитель.

По его словам, во время пожара никто не пострадал. Огонь повредил 400 квадратных метров площади, однако церковные ценности не были повреждены.

"Мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", – добавил Крищенко.

Полиция открыла по факту пожара уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (поджог) УК. Подозреваемому за поджог грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 14 января на территории архитектурного комплекса Киево-Печерской лавры возник пожар. Горел не сам храм, а помещение на территории комплекса. Спасатели ликвидировали пожар около 3 часов.



Представитель УПЦ МП, глава информационно-просветительского отдела церкви архиепископ Климент рассказал, что перед тем, как в Киево-Печерской лавре начался пожар, в одно из зданий монастырского комплекса проник неизвестный мужчина.