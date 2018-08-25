За пользователями Android шпионят в 50 раз чаще, чем за владельцами iPhone

Профессор Университета Вандербильта Дуглас Шмидт сравнил, как часто и сколько информации собирает Chrome и Safari на серверы Google и Apple соответственно. Оказывается, Chrome шпионит за владельцами Android значительно чаще.

Об этом пишет techtoday.in.ua.

Таким образом, Дуглас Шмидт выяснил, что телефон Android или iPhone в режиме ожидания передает данные на серверы. При этом устройство на Android делает это в 50 раз чаще, чем iPhone.

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В фоновом режиме Chrome за 24 часа соединяется с серверами Google. В активном режиме Chrome на Android пересылает до 4,4 Мб в день, что в 6 раз больше того, что отправляет iPhone в Google.

При этом около 35% всех данных, которые спрашивает Google, – это информация о геолокации смартфона.

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