За прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий
По данным СНБО, в зоне АТО за прошедшие сутки не погиб ни один военнослужащий.
Об этом на брифинге заявил спикер СНБО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки погибших нет, один боец получил ранения", - сказал он.
Как известно, руководитель "ИС" Дмитрий Тимчук заявил, что за прошедшие сутки 6 раз были обстреляны украинские позиции в аэропорту в Донецке, 4 раза наносились огневые удары по опорному пункту вблизи н.п. Чернухино, 3 раза открывался огонь по позициям сил АТО в окрестностях Павлополья".
Источник: Телеканал новостей "24"
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