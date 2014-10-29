За прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий

По данным СНБО, в зоне АТО за прошедшие сутки не погиб ни один военнослужащий.

Об этом на брифинге заявил спикер СНБО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших нет, один боец получил ранения", - сказал он.

Как известно, руководитель "ИС" Дмитрий Тимчук заявил, что за прошедшие сутки 6 раз были обстреляны украинские позиции в аэропорту в Донецке, 4 раза наносились огневые удары по опорному пункту вблизи н.п. Чернухино, 3 раза открывался огонь по позициям сил АТО в окрестностях Павлополья".