За сутки в зоне АТО ранены три украинских бойца, погибших нет, — СНБО

Погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки нет, трое бойцов получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщается в микроблоге СНБО в Твиттере.

За прошедшие сутки активность террористов в зоне АТО по сравнению с пятницей уменьшилась. Потерь среди украинских военных нет, ранены 3 военных,

— говорится в сообщении.

В СНБО также отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 6 случаев применения вражеских беспилотников — около Сартаны, над акваторией порта Мариуполь на участке Красный Чабан в Херсонской области.

К слову, украинские военные на 32-м блокпосту, что под Бахмутовкой и Смелым так и не получили обещанную воду, хотя попытки доставить ее были.