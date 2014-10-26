За сутки в зоне АТО ранены три украинских бойца, погибших нет, — СНБО
Погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки нет, трое бойцов получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщается в микроблоге СНБО в Твиттере.
За прошедшие сутки активность террористов в зоне АТО по сравнению с пятницей уменьшилась. Потерь среди украинских военных нет, ранены 3 военных,
— говорится в сообщении.
В СНБО также отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 6 случаев применения вражеских беспилотников — около Сартаны, над акваторией порта Мариуполь на участке Красный Чабан в Херсонской области.
К слову, украинские военные на 32-м блокпосту, что под Бахмутовкой и Смелым так и не получили обещанную воду, хотя попытки доставить ее были.
Источник: Телеканал новостей "24"
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